Türk Deniz Kuvvetleri, Senegal'de görev uçuşları gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri personelinin Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği için Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında görev uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri personelimiz, Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği için Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları gerçekleştiriyor. Uçak değişimi kapsamında, 16 Mayıs 2026 tarihinde Topel meydanından ayrılan deniz karakol uçağımız; 18 Mayıs 2026 tarihinde Moritanya-Senegal hava sahası sınırında, bir diğer deniz karakol uçağımız tarafından karşılandı. Görevi devralan ve devreden her iki uçağımız, kol uçuşunda Dakar meydanına intikal ederek Senegal'e ulaştı. 19 Mayıs 2026 tarihinde görevi devreden ve devralan uçuş ekibi, standart görev uçuşu profili, asıl/yedek meydan trafik paternleri ve çevre tanıma kapsamında görev devir/teslim uçuşu icra etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
