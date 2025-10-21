Haberler

Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TSK'nın Lübnan'daki görev süresini 2 yıl uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Lübnan tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. TSK'nın Lübnan'daki görev süresini 2 yıl daha uzatmasını öngören tezkere, Meclis'teki oylamada kabul edildi.

2024'TE 1 YIL DAHA UZATILMIŞTI

Öte yandan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak TBMM tarafından 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

"BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASINA HİZMET EDİYOR"

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK kararıyla 31 Aralık 2026'ya kadar son kez uzatıldığı belirtilen tezkerede, 2027 yılına kadar UNIFIL'in tedricen tasfiyesine başlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Tezkerede, şunlar kaydedildi: "Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve tedricen tasfiyesi yönündeki 2790 Sayılı Kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 1701 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren 2 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
