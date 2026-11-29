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Abd Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen iki medya kuruluşu Fox News ve The Wall Street Journal'ı (WSJ), haberlerinde "süper zeka" (SI) yerine "yapay zeka" (AI) ifadesini kullandıkları için eleştirdi. AA'nın aktardığına göre Trump, tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

"SÜPER ZEKA HER ZAMAN ÜSTÜN GELECEK"

Trump, iki kuruluşun "süper zeka" yerine "yapay zeka" demek için özel çaba harcadığını öne sürdü. ABD Başkanı, "Ama sorun değil, çünkü süper zeka her zaman yapay zekaya üstün gelecek" diye yazdı.

Trump ikinci bir paylaşımında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in "SI" kısaltmasını yakında zorunlu hale getireceğini savundu.

KARARNAMEYLE ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump'ın tepkisinin arkasında iki ay önce imzaladığı bir kararname var. Beyaz Saray'ın 29 Eylül tarihli açıklamasına göre kararname, yürütme organında "yapay zeka" teriminin yerine "süper zeka" teriminin kullanılmasını öngörüyor. Beyaz Saray, ABD'nin bu alanda dünya lideri olduğunu ve devletin teknolojinin vaadini yansıtan bir ad kullanması gerektiğini savunmuştu.

Düzenleme bakanlık ve kurumların resmi yazışmalarını, kamuoyu duyurularını, politika belgelerini ve yasal nitelik taşımayan bütün evraklarını kapsıyor. Kararname yalnız yürütme organına yönelik olduğu için Fox News ve WSJ gibi medya kuruluşlarını bağlamıyor.

"SÜPER ZEKA GÜCÜ" DE KURULDU

Fox News'un ekim başında aktardığına göre Trump, kararnamenin ardından federal hükümetin bu alandaki çalışmalarını koordine edecek "Süper Zeka Gücü" (SIF) adlı yeni bir birim kurulduğunu da duyurmuştu. Birimin doğrudan Trump'a ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles'a bağlı çalışacağı açıklanmıştı.

Yine Fox News'a göre teknoloji şirketlerinin yöneticileri, Beyaz Saray'daki zirvede Trump'ın "ahlaki olarak bağlayıcı" diye nitelediği bir süper zeka mutabakatına imza atmıştı.