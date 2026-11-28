Abd Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki East Potomac Parkı'nın şiddetli yağmurun ardından sular altında kalmasını, golf sahası projesini durduran federal yargıçla yaşadığı kavgaya bağladı. Trump sosyal medya paylaşımında, "Tanrı, büyük bir golf sahasının yapılmasını engellemek için siyasi olarak mümkün olan her şeyi yapan bir yargıçla yaşadığımız sorunları izliyor olmalı" ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Trump, "Çöp Adası" diye andığı alanın artık tehlikeli ve kullanılamaz hale geldiğini savunarak yargıçtan çalışmaların gecikmeden sürmesine izin vermesini istedi. Trump, böyle "saçma ve anlamsız bir dava" için temyiz mahkemelerine gitmek zorunda kalmanın "utanç verici" olacağını da söyledi.

YARGIÇ AĞAÇ KESİMİNİ DURDURMUŞTU

ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, geçen ay yönetimin East Potomac Golf Links sahasında yürüttüğü ağaç kesimini durdurmuştu. Yargıç, kesimlerin rutin bakım olduğu savunmasını kabul etmemiş, projenin zamanlamasını "kötü niyetli" bulmuştu. Yönetimin avukatları kararı temyize götürdü.

NBC Washington'ın haberine göre parktaki yaklaşık 3 bin 800 ağaçtan 150'si son aylarda kesildi. Hükümet avukatı bunların bir kısmının istilacı tür, bir kısmının da kuruyan ya da tehlikeli ağaç olduğunu savundu. Yargıç Reyes ise duruşmada, "Ülkenin kuruluşundan 250 yıl sonra burada yine kiraz ağaçlarını kesen bir başkanı konuşuyoruz" demişti.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ GOLF SAHASI" DEMİŞTİ

AP'nin aktardığına göre Trump, Beyaz Saray'a yakın tarihi sahayı daha önce "dünyanın en kötü golf sahası" diye nitelemişti. Saha, yenileme için 15 ay kapatılacaktı; Yargıç Reyes kapanıştan bir gün önce verdiği tedbir kararıyla parkın kapatılmasını da durdurdu.

Trump, yenilenen sahanın ABD Açık, PGA Şampiyonası ve Ryder Kupası gibi büyük turnuvalara ev sahipliği yapacağını, Washington bölgesinde yaşayanlara ise bütün ücretlerde yüzde 50 indirim uygulanacağını vaat etmişti.