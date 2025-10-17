Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Haberler


Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ağırlayan ABD Başkanı Trump, Ukrayna liderinin Tomahawk istediğini kameralar önünde geri çevirdi. Trump, "Tomahawk'lar bize lazım. Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da görüştüğü ABD Başkanı Trump'tan Tomahawk füzelerini isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski beklediği yanıtı alamadı. Trump kameralar önünde, "Tomahawk'lar bize lazım. Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." dedi.

TRUMP'TAN ZELENSKİ'YE: CEKETİN ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Volodimir Zelenski'nin ceketiyle çok güzel göründüğü söyledi.

Savaşın bitmesini istediğini söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aynı şeyi istediğini belirtti. Trump, Putin'in zaman kazanmaya çalışabileceğini, bu yönde endişesinin olduğunu söyledi.

TRUMP: TOMAHAWK FÜZELERİ BİZE LAZIM

Tomahawk füzeleri mevzusuna da değinen Trump, "Bize lazım. Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN DRON İLE TAKAS TEKLİFİ

Volodimir Zelenksi ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulundu. Trump "Ukrayna çok iyi dron yapıyor." dedi.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

Putine derin bir mesaj vermiş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

kreşte oyun oynayan cocjk gibiler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
