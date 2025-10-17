Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Beyaz Saray'da görüştüğü ABD Başkanı Trump'tan Tomahawk füzelerini isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski beklediği yanıtı alamadı. Trump kameralar önünde, "Tomahawk'lar bize lazım. Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." dedi.

TRUMP'TAN ZELENSKİ'YE: CEKETİN ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Volodimir Zelenski'nin ceketiyle çok güzel göründüğü söyledi.

Savaşın bitmesini istediğini söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de aynı şeyi istediğini belirtti. Trump, Putin'in zaman kazanmaya çalışabileceğini, bu yönde endişesinin olduğunu söyledi.

TRUMP: TOMAHAWK FÜZELERİ BİZE LAZIM

Tomahawk füzeleri mevzusuna da değinen Trump, "Bize lazım. Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var. Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN DRON İLE TAKAS TEKLİFİ

Volodimir Zelenksi ise Ukrayna dronları ile Tomahawkların karşılıklı alım satımının yapılması teklifinde bulundu. Trump "Ukrayna çok iyi dron yapıyor." dedi.