Haberler

Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, yüzde 10 küresel gümrük vergisi oranını yüzde 15'e çıkardı.
  • ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın tarifeleri için dayandığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.
  • Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik karar imzalayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum" dedi.

TRUMP KÜRESEL GÜMRÜK VERGİSİNİ YÜZDE 15'E ÇIKARDI

Tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getiren ABD Başkanı Donald Trump, bir skandala daha imza attı. Trump, vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardı.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

ABD'DE YÜKSEK MAHKEMEDEN "TARİFE KARARI

ABD Yüksek Mahkemesi, dün Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, karara dair düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." demişti.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden bile daha güçlü yöntemler olduğunu ifade eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurmuştu.

Trump, ABD'yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarından korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında da çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını belirtmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

Bu nasıl bir oooorrr cğğğ uu be . 40 tane oooo bir araya gelse bunun gibisini doğuramaz

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

TROMPH YAĞRAMI YE BALLI

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

5 te benden yaz. Sarı çiyan.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

BU ADAMA RAMAZAN İYİ GELMİYOR BEYİN NİKOTEYİN İSTİYOR.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Dünyayı bir deli yönetiyor..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Akıllara zarar ifadelere Bakan Tekin'den cevap: Yargıya gidiyoruz
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var

Atletico'dan Osimhen bombası
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Akıllara zarar ifadelere Bakan Tekin'den cevap: Yargıya gidiyoruz
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var

Atletico'dan Osimhen bombası