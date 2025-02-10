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Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı

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ABD Başkanı Trump, Super Bowl LIX'da pop süperstarı Taylor Swift'in yuhalanmasına sosyal medyada alaycı yorumlarla karşılık verdi. Hem Trump hem de Swift, Kansas City Chiefs'i desteklemek için maçı izlemeye gelmişlerdi. Ancak Chiefs'in ağır bir yenilgi alması ve Swift'in Eagles taraftarları tarafından yuhalanması üzerine Trump, 'MAGA asla affetmez!' diye yazdı.

ABD Başkan'ı Trump, Kansas City Chiefs'in Travis Kelce'nin sevgilisi ve pop süperstarı Taylor Swift'in Philadelphia Eagles taraftarlarından Super Bowl LIX'da aldığı yuhalamalarla ilgili pazar gecesi sosyal medyada alay etti.

Trump, Truth Social'da "Kansas City Chiefs'ten daha kötü bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'ti. Stadyumdan YUHALANARAK çıktı. MAGA asla affetmez!" diye yazdı.

Hem Trump hem de Swift, Chiefs'i desteklemek için New Orleans'taki Caesars Superdome'daki tribünlerdeydi. Takım Eagles'a karşı 22-40'lık ağır bir yenilgi aldı.

35 yaşındaki "Cruel Summer" şarkıcısı maç başlarken dev ekranda göründüğünde, koyu Eagles taraftarları onu hızlıca yuhaladı — bu durum Swift'in hafifçe şaşırmasına neden oldu, ancak sonrasında gülümsedi.

Diğer yandan, başkan Jon Batiste'in Milli Marş performansı sırasında kısa süreliğine dev ekranda göründüğünde coşkulu alkışlar ve tezahüratlar aldı.

78 yaşındaki Trump fazla kalmadı. Daha önce Chiefs'in kazanacağını tahmin etmişti, ancak devre arasında — Eagles 24-0 öndeyken — Trump erken ayrıldı, fakat ayrılmadan önce Truth Social'da bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyetçi başkomutan, muhafazakâr kışkırtıcı Libs of TikTok hesabının paylaştığı, başkan ve kızı Ivanka Trump'ın maç başlarken alkışladığı ve taraftarların Swift'i yuhaladığı video kliplerini karşılaştıran gönderiyi paylaştı.

Libs of TikTok iki klibin üstüne "Trump Super Bowl'da büyük tezahüratlar alırken Taylor Swift yuhalanıyor. - Dünya iyileşiyor!" yazdı.

Trump, Super Bowl'a katılan ilk görevdeki başkan olarak pazar gecesi tarih yazdı. Swift ise geçen yılki maçta Chiefs'in dar alan oyuncusu Kelce'yi, San Francisco 49ers'a karşı aldıkları galibiyette desteklemek için gelmişti.

Kelce'nin bu yılki Super Bowl'da Swift'e evlenme teklif edeceğine dair söylentiler dolaşıyordu, ancak bu gerçekleşmedi — ya da eğer böyle bir plan vardıysa, Chiefs'in Eagles karşısında ağır yenilgisi nedeniyle hızlıca rafa kaldırıldı.

Trump Swift'in hayranı olmasa da, sevgilisinin takımını destekliyor.

Chiefs'in quarterback'i Patrick Mahomes'un eşi ve aile üyelerinin açık MAGA destekçileri olmasının ardından Mahomes'a olan hayranlığını kamuoyuyla paylaştı. Maç başlamadan önce Superdome'da Mahomes'un aile üyeleriyle fotoğraf çektirirken görüldü.

Trump ve Swift, şarkıcının Eylül ayında eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemesinden bu yana anlaşmazlık içinde — ancak bu çekişme büyük ölçüde tek taraflı, çünkü Swift genellikle Trump'ın kışkırtmalarını görmezden geliyor.

Trump, Demokrat rakibini desteklemesinin ardından Truth Social'da "TAYLOR SWIFT'TEN NEFRET EDİYORUM!" diye yakındı.

Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı

Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı

Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı

Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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