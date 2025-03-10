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Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin uluslararası yardım kuruluşu olan USAID bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD dış politikasıyla uyum değerlendirmesi için durdurduğu dış yardımlara yönelik başlattığı 90 günlük incelemeyle ilgili açıklama yaptı.

USAID PROGRAMLARININ YÜZDE 83'Ü İPTAL EDİLDİ

Rubio, ABD'nin uluslararası yardım kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu.

Trump yönetimi USAID programlarının yüzde 83'ünü iptal ettiDışişleri Bakanı Marco Rubio

"ON MİLYARLARCA DOLAR TEMEL ULUSAL ÇIKARLARA HİZMET ETMEYEN ŞEKİLLERDE HARCANDI"

Rubio, "İptal edilen 5 bin 200 program, on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (hatta bazı durumlarda zarar veren) şekillerde harcadı" ifadelerini kullanarak, geriye kalan yaklaşık bin programın artık Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Kongre ile istişare edilerek "daha etkili bir şekilde" yönetileceğini söyledi.

ELON MUSK'A TEŞEKKÜR

Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür eden Rubio, "DOGE'ye ve bu gecikmiş ve tarihi reformu gerçekleştirmek için çok uzun saatler çalışan personelimize teşekkürler" dedi.

Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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