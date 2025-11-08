Trump yönetimi ilk adımı attı! O kişilere ABD kapıları kapanabilir

Haberler

ABD'deki Donald Trump yönetimi, fazla kilolu insanlara ABD'ye girememesi için yeni bir adım attı. Edinilen bilgilere göre söz konusu kişilere ABD vizesi verilmemesi için büyükelçiliklere talimat yollandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkeye göçmen olarak gelmek isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik vize ve Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreçlerini sıkılaştıran yeni bir genelge yayımladı.

FAZLA KİLOLULARA ABD KAPILARI KAPANIYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından büyükelçiliklere ve konsolosluklara gönderilen yeni talimatla birlikte, fazla kilolu insanlara ABD vizesi verilmemesi gündeme geldi.

Donald Trump yönetiminin fazla kilolu insanlara ABD vizesi verilmemesi için büyükelçiliklere talimat yolladığı belirtilirken; henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya

