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Trump, yapay zeka ismi için üç alternatif önerdi ve anket çağrısı yaptı

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Trump, yapay zeka ismi için üç alternatif önerdi ve anket çağrısı yaptı
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ABD Başkanı Donald Trump, 'Yapay Zeka' isminin yanlış ve yetersiz olduğu görüşünü aktararak değiştirilmesini önerdi. Trump, 'Superior Intelligence', 'Extreme Intelligence' ve 'Supreme Intelligence' alternatiflerini sunup anket için oy çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'yapay zeka' isminin değiştirilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yapay zekayla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, "Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu yeni olgu için çok daha zarif ve isabetli tanımlamalar; "Superior Intelligence (Üstün Zeka)', 'Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)' ve 'Supreme Intelligence (Süper Zeka)' olabilir. Bu bir ankettir; herkesin oy kullanmasından memnuniyet duyarım! Sizce, giderek büyüyen bu 'Devrim' için en iyi isim hangisi?" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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