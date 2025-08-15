Trump, Washington'da Güvenliği Artırmak İçin 800 Ulusal Muhafızı Görev Yerine Yerleştirdi

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump'ın güvenlik artırma kararının ardından 800 Ulusal Muhafızın Washington'daki görevlerine başladığını duyurdu. Askerler silah taşımıyor ancak gerektiğinde kolluk kuvveti görevlerini üstlenebilecekler.

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump'ın Washington'da güvenliği artırmak ve suçu önlemek amacıyla aldığı kararın ardından 800 Ulusal Muhafızın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, basın toplantısında, başkent Washington'a gönderilen Ulusal Muhafızlarla ilgili son gelişmeleri aktardı. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar uyarınca bölgeye sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamının belirlenen yerlere yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını duyurdu.

Bu askerlerin silah taşımadığını ve gözaltı gibi kolluk kuvveti görevlerini yerine getirmeyeceğini ifade eden Wilson, ihtiyaç halinde askerlerin kolluk görevlerini üstlenebilecek hazırlıkta olduğunu vurguladı.

Trump, Washington'da güvenliği artırmak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla kamu güvenliği acil durumu ilan ederek, şehir polis teşkilatını federal kontrol altına alacağını ve Ulusal Muhafızları bölgeye sevk edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
