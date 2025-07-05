Trump ve Zelenskiy'den Kritik Görüşme

Trump ve Zelenskiy'den Kritik Görüşme
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın saldırıları ve hava savunma sistemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Zelenskiy, ABD'nin desteği için teşekkür ederek barış için makul bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve hava savunma sistemleri teslimatlarının konuşulduğu kaydedildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşme sırasında ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirten Zelenskiy, çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. ABD'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, "ABD ile birlikte çok şey başardık. Cinayetleri durdurmak ve adil, kalıcı ve onurlu bir barışı yeniden tesis etmek için tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, cephedeki son gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden hava saldırıları hakkında Trump'a bilgi verdiğini aktararak, "Hava savunma seçeneklerini konuştuk ve hava sahamızın güvenliğini artırmak için birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık" dedi. İki ülke arasındaki savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve ortak üretim konularında detaylı bir şekilde görüştüklerini vurgulayan Zelenskiy, bu tür projelerde ABD ile doğrudan iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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