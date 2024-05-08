Trump ve Stormy Daniels Mahkemede Karşı Karşıya Geldi

Donald Trump ile eski porno yıldızı Stormy Daniels’ın başrolünde olduğu 'sus payı' davasında, iki isim mahkeme salonunda ilk kez karşı karşıya geldi.

Cinsel ilişki iddialarına ilişkin müstehcen ayrıntılar New York’taki tarihi ceza davasında hararetli tartışmalara neden oldu.

Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor.

Davada ilk kez tanık sandalyesine oturan Daniels, ifadesi boyunca ilişki iddiasına ilişkin detaylı anlatımlarda bulundu.

2006 yılında otel odasında yaşananlara ilişkin anlattıkları öylesine detaylıydı ki, Trump’ın avukatları ‘hatalı yargılama’ kararı talebinde bulundu.

Hakim Juan Merchan, bu talebi reddetse de Daniels’ın ifadesindeki bazı “ayrıntıların derecesinin tamamen gereksiz olduğunu” kabul etti.

Hakim Merchan, tanığın kontrol edilmesinin zor olduğunu da söyledi ve “Bazı şeylerin söylenmemesinin daha iyi olacağını" kaydetti.

Hakim, savcılık makamına özel detaylara girilmemesi için çaba harcama uyarısında da bulundu.

İddia makamı ise Daniels’a yapılan ödemenin nasıl geliştiğini netleştirmek için bu konuları sormaları gerektiğini savundu.

Stormy Daniels’ın daha önce paylaştığı ayrıntılar arasında prezervatif kullanmadıkları iddiası, Trump'a bir dergiyle şaplak attığı iddiası da yer alıyordu.

Daniels mahkeme salonunda Trump’ın ipek pijamasına ilişkin anlatımlarda da bulundu.

İddiaların ilk kez dile getirildiği 2016 yılından bu yana ilk kez Trump’la karşı karşıya gelen Daniels, cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu kabul etti.

Trump’ın avukatlarından Susan Necheles ile Daniels arasında yüksek sesli bir çapraz sorgu yaşandı. Necheles Daniels’ı iddia uydurmakla suçladı.

Eski ABD Başkanı Trump, mahkeme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, miting yapmak yerine duruşmalara katılmak zorunda kalmasından yakındı.

Trump neyle suçlanıyor?

2016 yılında porno yıldızı Stormy Daniels farklı medya kuruluşlarını arayarak Donald Trump ile 2006'da yaşadığını iddia ettiği ilişkinin görüntülerini satmayı teklif etti.

Bunun üzerine Trump'ın avukatı Michael Cohen, Daniels'in sessiz kalması için ona 130 bin dolar ödedi.

Bu yasadışı değildi. Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme yasal ücretler olarak kayda geçirildi. Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve bir suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Savcılar bunun seçim yasasını çiğnediğini de iddia ediyor. Çünkü savcılara göre Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

Bir suçu örtbas etmek için kayıtlarla oynamak daha ciddi bir suçlama sayılıyor.

Geçmişte siyasetçileri, seçim kampanyası finansmanı ile kişisel harcamaları arasındaki sınırı aşmakla suçlama girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Daha sonra akşam yemeği için Bay Trump'ın süitine geldiğini ve burada ipek pijamalarla kapıda onunla buluştuğunu anlattı. O gecenin ilerleyen saatlerinde, banyodan çıktıktan sonra Bayan Daniels, Bay Trump'ı yatakta yatarken ve üzerinde boxer ve tişörtten başka bir şey olmadan bulduğunu iddia etti.

İddia edilen karşılaşmanın rızaya dayalı olduğunu ileri sürerek seks yaptıklarını söyledi. Yine de mahkemeye bu karşılaşmanın kendisini şaşırttığını söyledi.