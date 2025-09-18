Trump ve Starmer Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chequers'ta yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin daima dost olacağını belirten Trump, İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanınması konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşının kolay çözülebileceğini düşündüğünü, ancak Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. Starmer ise Filistin devletinin tanınmasının, iki devletli çözüme doğru bir adım olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chequers'te ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Starmer, "Trump'ı, İngiltere ile ABD arasındaki 'eşsiz bağı' kutlamak için Chequers'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

Starmer: "Güvenlik, iki ülke arasındaki özel ilişkinin temel taşı olmaya devam ediyor"

"Bugün bunun çok ötesine geçtik" diyen Starmer, "Bilim ve teknolojide ilk ortaklar olarak statümüzü teyit ediyor, tıpkı geçen yüzyılı birlikte tanımladığımız gibi bu yüzyılı da birlikte tanımlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Güvenliğin iki ülke arasındaki özel ilişkinin temel taşı olmaya devam ettiğini kaydeden Starmer, "Şimdi, savunma harcamalarını artırırken, yeni savunma teknolojileri üzerinde birlikte çalışmanın önündeki engelleri ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"İsrailliler ile Filistinliler için barışı sağlamak üzere birlikte çalışıyoruz"

Starmer, iki ülkenin savunma ve güvenlikte birleşik olduğunu, ama aynı zamanda "barış arayışında" da ortak olduklarını söylerken; ayrıca, Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek ve nihayetinde İsrailliler ile Filistinliler için barışı sağlamak üzere birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

"Putin'in eylemleri, barış isteyen birine ait değil"

Ukrayna'daki savaşa değinen Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek yüzünü gösterdiğini ve dünyanın "daha fazla kan dökülmesini" gördüğünü ifade etti.

"Putin'in eylemlerinin barış isteyen birine ait olmadığını" ve "Rus lider üzerinde baskı yapılması gerektiğini" söyleyen Starmer, Trump'ın bir barış anlaşmasına ulaşılmasını destekleyeceğini vurguladı.

Trump: "Putin, beni hayal kırıklığına uğrattı"

Trump ise konuşmasında, "İki ülke sonsuz bir şekilde bağlı ve daima dost olacak" dedi. Bu nedenle ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile yaptıklarını belirten Trump, "Bu anlaşmanın ABD'den ziyade İngiltere için daha iyi bir anlaşma olabileceğini" dile getirdi. "En kolay çözülmesi gerekenin Rusya-Ukrayna olacağını düşündüğünü, ancak Ukrayna konusunda Putin'in kendisini gerçekten hayal kırıklığına uğrattığını" söyleyen Trump, yedi savaşı çözdüğünü iddia etti.

"İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanınması konusunda anlaşmazlığımız var"

Trump, Starmer ile "birkaç anlaşmazlığından birinin" İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanınması konusunda olduğunu vurguladı.

Starmer, burada araya girerek, "Trump ile dış politika üzerine birebir yaklaşık bir saat konuştuklarını" belirtirken; "Filistin devletinin tanınmasının, iki devletli çözüme doğru bir adım olacağını" savundu.

Trump ise "Rehinelerin kendisine onlara hiçbir insanlık gösterilmediğini anlattığını ve bir rehinenin 451 gün rehin tutulduğunu" kaydetti. "7 Ekim'in dünyanın tarihindeki en kötü günlerden biri olduğunu" ifade eden Trump, "Hamas'ın şiddet görüntülerini gördüğünü, bunu görmemeyi dilediğini" dile getirdi. Trump, "Savaşın durmasını istiyorum" diyerek, "Hamas'ın, herhangi bir saldırıda rehineleri ön sıraya koyacağını" söyledi.