Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır'da Gazze'deki ateşkese ilişkin toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak.

Hamas ve İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze'de ateşkes planında anlaşması sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ateşkes anlaşmasının ardından Mısır'da Gazze'deki ateşkese ilişkin "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"nin toplanacağı açıklanırken; İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOLA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından zirveye ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Gazze'deki ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak olan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

ÜLKE LİDERLERİYLE DE GÖRÜŞECEK

Duran açıklamasında ayrıca "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh'i ziyaret edecektir

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve'de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 20'den fazla liderin katılacağı bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ilk aşaması için anlaşmaya varılmasının ardından pazartesi günü önce İsrail'e ve ardından Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

ABD basını Trump'ın Mısır ziyaretini, Gazze Barış Planı'nın görüşülmesi için bir liderler zirvesine dönüştürmeyi planladığını ve 11 ülke liderinin zirveye katılmasının beklendiğini yazmıştı. Trump ise konuya ilişkin, "Ortadoğu ziyaretim sırasında pek çok lider de orada olacak" ifadelerini kullanmıştı.