Trump, Putin ile Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna müzakereleriyle ilgili son durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir kez daha görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna ile ilgili, Devlet Başkanı Putin ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin olumlu geçtiğini aktaran Uşakov, Trump'ın, bir gün önce Ukrayna heyetiyle ABD'de yaptığı görüşmeye dair Putin'e bilgi verdiğini dile getirdi. Uşakov, Putin'in görüşme sırasında, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus devlet başkanlığına ait resmi konuta yönelik saldırı girişimi hakkında Trump'ı bilgilendirdiğini de kaydetti. Saldırı girişiminin, ABD'de gerçekleştirilen görüşmelerin hemen ardından yaşandığının altını çizen Uşakov, "Trump, bu gelişme nedeniyle öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi" dedi.

Putin'in, barışa ulaşmak amacıyla ABD tarafıyla çalışmayı sürdüreceğini Trump'a ilettiğini vurgulayan Uşakov, "Önceki aşamada varılan bir dizi anlaşma ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Amerikalılar bunu anlayışla karşılamalıdır. Kiev'in uyguladığı devlet terörizmi göz önüne alındığında, Rus tarafı başka türlü davranamaz" diye konuştu.