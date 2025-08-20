Trump ve Orban'dan Ukrayna Zirvesi Üzerine Görüşme
ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna zirvesi hakkında bilgi verdi ve Putin ile Zelenskiy zirvesinin Budapeşte'de yapılma olasılığını ele aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştüğü bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın görüşmede, Beyaz Saray'daki Ukrayna zirvesi ile ilgili Orban'ı bilgilendirdiği belirtildi. Görüşmede ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy zirvesinin Budapeşte'de yapılma olasılığı ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya