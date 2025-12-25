Haberler

Trump ile Netanyahu, yapay zeka videosunda bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte B-2 bombardıman uçağında gösterildiği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videoyu paylaştı. Paylaşımda 'Zafer turumuzdayız' mesajı yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu B-2 bombardıman uçağında gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump ile B-2 bombardıman uçağının kokpitinde gösteren yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video yayınlandı. Paylaşımda, "Zafer turumuzdayız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
