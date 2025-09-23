Haberler

Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Haberler
Güncelleme:
Haberler
BM zirvesinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin liderleriyle toplantıda bir araya geldi. Erdoğan ve Trump'ın toplantı masasının başında yan yana oturması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Toplantıda, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki son durum ele alındı.

ERDOĞAN VE TRUMP MASANIN BAŞINDA YAN YANA

Toplantıya bir detay damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, toplantı masasının başında yan yana oturdu.

Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Diğer ülkelerin liderleri ise masanın etrafında oturdu. Liderler basın mensuplarına poz verdi. Trump kısa bir açıklama yaptıktan sonra liderlerin toplantısı basına kapalı devam etti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıReşat:

Gavur dinsiz imansız dediğiniz kişinin yanında oturmak bile size çok büyük bir şey, demek ki her şey boş sadece güç ve para konuşur,tabi onlarda dünyanın en zengin ülkesi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjackie michson:

Dostum trump

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı

Ali Koç'un çuvalla para verip aldığı futbolcunun kalemi kırıldı
title
