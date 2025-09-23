Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin liderleriyle bir araya geldi. Toplantıda, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki son durum ele alındı.

ERDOĞAN VE TRUMP MASANIN BAŞINDA YAN YANA

Toplantıya bir detay damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, toplantı masasının başında yan yana oturdu.

Diğer ülkelerin liderleri ise masanın etrafında oturdu. Liderler basın mensuplarına poz verdi. Trump kısa bir açıklama yaptıktan sonra liderlerin toplantısı basına kapalı devam etti.