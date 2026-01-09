Haberler

Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası arenadaki yetkilerinin 'kendi ahlakı ve kendi aklı' olduğunu söyleyerek, uluslararası hukukun kendisine engel olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin uluslararası arenadaki yetkilerinin sınırının 'kendi ahlakı ve kendi aklı' olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına dış politikayla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" yanıtını verdi.

Trump, amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını kaydederek, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini söyledi. Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna ise Trump, "Uyarız" cevabını vererek, yine de ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda 2karar merciinin kendisi olacağını' ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

