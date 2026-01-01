Haberler

Trump: Ulusal Muhafızları Chicago, Los Angeles ve Portland'dan çekiyoruz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Chicago, Los Angeles ve Portland'daki Ulusal Muhafızları geri çektiklerini açıkladı. Trump, bu şehirlerde suç oranlarının azaldığını ve federal müdahale olmadan durumun kötüleşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal Muhafızları Chicago, Los Angeles ve Portland'dan çekiyoruz. Oysa bu şehirlerde bu büyük vatanseverler olduğu için suç büyük ölçüde azaldı. Federal hükümet devreye girmeseydi Portland, Los Angeles ve Chicago yok olacaktı" ifadelerini kullandı.

Suç oranlarının yeniden tırmanışa geçtiğinde belki de çok daha farklı ve güçlü bir şekilde geri dönecekleri kaydeden Trump, "Özellikle kaydedilen bu büyük ilerleme göz önüne alındığında, hepsi de son derece beceriksiz olan bu demokrat belediye başkanları ve valilerin gitmemizi istemeleri inanılır gibi değil" açıklamasında bulundu.

