Trump: Ulusal Muhafızları Chicago, Los Angeles ve Portland'dan çekiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Chicago, Los Angeles ve Portland şehirlerindeki Ulusal Muhafızları geri çektiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal Muhafızları Chicago, Los Angeles ve Portland'dan çekiyoruz. Oysa bu şehirlerde bu büyük vatanseverler olduğu için suç büyük ölçüde azaldı. Federal hükümet devreye girmeseydi Portland, Los Angeles ve Chicago yok olacaktı" ifadelerini kullandı.

Suç oranlarının yeniden tırmanışa geçtiğinde belki de çok daha farklı ve güçlü bir şekilde geri dönecekleri kaydeden Trump, "Özellikle kaydedilen bu büyük ilerleme göz önüne alındığında, hepsi de son derece beceriksiz olan bu demokrat belediye başkanları ve valilerin gitmemizi istemeleri inanılır gibi değil" açıklamasında bulundu.