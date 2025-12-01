Haberler

Trump, Ukrayna'daki Barış Görüşmelerinin İyi Gittiğini Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yürütülen barış görüşmelerinin olumlu ilerlediğini belirtti. Trump, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini ve anlaşma sağlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın bitmesi için süren barış görüşmelerinin iyi gittiğini söyleyerek, bir anlaşmaya varma şanslarının yüksek olduğuna inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Florida'da yapılan barış planı görüşmelerinin iyi geçtiğini kaydeden Trump, "Ukrayna'nın bazı zorlu küçük sorunları var. Bizim de zorlu sorunlarımız var ama bence Rusya bu savaşın bitmesini ister. Bir anlaşmaya varma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya gideceğini hatırlatan Trump, barış anlaşması için Rusya'ya bir süre verip vermeyeceği sorusuna, "Savaş bitene kadar son tarihim var ve umarım savaş biter" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
