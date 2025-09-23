Haberler

Trump "Tylenol içmeyin" uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı

Trump 'Tylenol içmeyin' uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trump
ABD Başkanı Donald Trump, otizm ile ilaç arasındaki tartışmalı bağlantıyı gerekçe göstererek "Tylenol içmeyin, hamileyseniz içmeyin! Bebeğe de vermeyin" dedi. Tıp uzmanları Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterirken, ABD Hükümetine yönelik ağır tazminat davalarının yolda olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, başka yerlerde parasetamol olarak bilinen Tylenol'ü almanın "iyi olmadığını" ve hamile kadınların bunu yalnızca aşırı ateş durumunda almak için "cehennem gibi mücadele etmeleri" gerektiğini söyledi.

İLAÇ PİYASASINDA DEPREM

Trump'ın kameralar önünde yaptığı "Tylenol içmeyin, hamileyseniz içmeyin! Bebeğe de vermeyin" uyarısı ise ilaç piyasasında resmen deprem yarattı.

AĞIR TAZMİNAT DAVALARI YOLDA

Tıp uzmanları Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösterirken, ABD hükümetine yönelik ağır tazminat davalarının yolda olduğu öne sürüldü.

"TRUMP'TAN ÇOK DOKTORLARA GÜVENİYORUM"

İngiltere'deki sağlık yetkilileri, parasetamolün hamile kadınlar için mevcut en güvenli ağrı kesici olmaya devam ettiğini vurguladı. İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, "Açıkçası bu konuda Başkan Trump'tan çok doktorlara güveniyorum." dedi.

"TRUMP'IN İDDİASI BİLİMSEL KANITLARA DAYANMIYOR"

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji, Trump'ın Pazartesi günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamayı yalanladı. Başkanı Dr. Steven Fleischman, Tylenol iddiasının "bilimsel kanıtların tamamına dayanmadığını ve çocuklarda nörolojik sorunların çok sayıda ve karmaşık nedenini tehlikeli bir şekilde basitleştirdiğini" söyledi. Açıklamada, "Geçmişte yapılan araştırmalar, herhangi bir trimesterde parasetamolün dikkatli kullanımı ile fetal gelişim sorunları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlayan net bir kanıt ortaya koymamıştır" denildi.

GIDA VE İLAÇ DAİRESİ TEMKİNLİ BİR AÇIKLAMADA BULUNDU

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), doktorlara yönelik bir bildiride Trump'tan daha yumuşak bir dil kullandı. Kurum, doktorların Tylenol kullanımını sınırlamayı düşünmeleri gerektiğini, ancak bunun hamile kadınlarda ateş ve ağrıyı tedavi etmek için reçetesiz satılan en güvenli seçenek olduğunu ve anne ve bebek sağlığına zarar verebileceğini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

FDA, "Açıkçası, parasetamol ile otizm arasında bir ilişki birçok çalışmada tanımlanmış olsa da, nedensel bir ilişki henüz ortaya konmamıştır ve bilimsel literatürde buna aykırı çalışmalar bulunmaktadır" diye yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yakın bir isimle Türkiyede satılıyor ancak yurtdışında 12 yıl önce yasaklandı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnreal:

D.tünden uydurma.herkesin içtiği parol bu.parasetamol içerir.trump firma sahibiyle anlaşamamıştır.ya da İsrail malı değildir

yanıt1
yanıt0
