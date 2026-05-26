İbrahim Anlaşmaları nedir?

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmak için aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılması gerektiğini açıkladı.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasının zorunluluğunu vurguladı.

İbrahim Anlaşmaları, Trump'ın ilk başkanlık döneminin sonunda İsrail ile bazı Arap devletlerinin ABD arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerini normalleştirmesi için kaleme alınmıştı.

İlk olarak Eylül 2020'de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahrain arasında ikili anlaşmalar imzalandı.

Bunun ardından Sudan Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme niyetini beyan etti ancak ülkede iç savaş çıkması sebebiyle imzalar atılamadı.

Bu ülkeleri Aralık 2020'de Fas izledi. Böylece İsrail ile Fas arasında diplomatik ilişkiler tesis edildi.

1992'den bu yana İsrail ile diplomatik bağları bulunan Kazakistan da Kasım 2025'te İbrahim Anlaşmaları'na dahil oldu.

İsrail'in Aralık 2025'te resmen tanıdığı Somaliland de aynı dönemde İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını ilan etti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'i resmen tanıyan tek ülke İsrail. Ancak Somaliland'in bazı ülkelerle fiili siyasi ve diplomatik bağları bulunuyor.

Anlaşma ne diyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan İbrahim Anlaşmaları Deklarasyonu'nda Ortadoğu'da "barışın korunması ve güçlendirilmesi" vurgulanıyor.

Anlaşamaların tarafları bu deklarasyon ile "dinlerarası ve kültürlerarası diyaloğu teşivk etmeyi" ve imzacı devletler arasında "dostane ilişkiler geliştirmeyi" tahahhüt ediyor.

Metinde "Bu dünyayı ırk, inanç ve etnik köken fark etmeksizin herkesin haysiyet ve umut içinde yaşayabileceği bir yer haline getirmek adına tüm bireyler için hoşgörü ve saygı istiyoruz" ifadeleri kullanılıyor.

Ayrıca "Ortadoğu ve dünyanın kalanı için bir barış, güvenlik ve refah vizyonu peşinde koşuyoruz" deniyor.

İbrahim Anlaşmaları'nın adı "İbrahimi dinler" olarak bilinen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın ortak kökenini vurgulamak için seçildi.

Anlaşmada imzası bulunan ülkelerin çoğu üç dinin ortaya çıktığı ve yayıldığı coğrafyada yer alıyor.

İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ABD'nin attığı adımların devamı olarak görülüyor.

Bazı uzmanlar, İbrahim Anlaşmaları imzacıları İsrail ve Sünni Arap devletlerinin Şiilerin çoğunlukta olduğu İran ile bölgesel rekabet içinde olduğuna dikkat çekiyor.

