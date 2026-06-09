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Trump, ABD Adalet Bakanlığı için adayını belirledi

Trump, ABD Adalet Bakanlığı için adayını belirledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche'ı resmen Adalet Bakanlığı görevine aday gösterdi. Blanche'ın atanması için Senato onayı gerekiyor.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, Todd Blanche'ı Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nisan ayında görevden alınan Pam Bondi'nin yerine Adalet Bakanı Vekili olan Todd Blanche'ı, Adalet Bakanlığı görevine resmen aday gösterdiği ve Blanche'ın göreve atanabilmesi için adaylığının Senato'nun onayına sunulduğu kaydedildi. Blanche'ın göreve resmen atanabilmesi için Senato'da yapılacak oylamada çoğunluğun desteğini alması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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