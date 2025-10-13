Trump'tan tarihi zirvede kızına unutamayacağı jest! Neredeyse zorla alkışlattı

Mısır'da, gerçekleştirilen tarihi "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"nin öncesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani iyi niyet beyanını imzaladı.

KIZI VE DAMADINI DA UNUTMADI

İmzaların atılmasının ardından zirvede bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendi ekibine teşekkür ederken kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'i de unutmadı.

LİDERLERE ALKIŞLATTI

Trump, özellikle ayağa kaldırarak teşekkür ettiği kızı Ivanka'nın zirveye katılan liderler tarafından alkışlanmasını sağladı.

DAMADINI GÖREVLENDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması için görüşmelerin yürütüldüğü dönemde, kendisi adına İsrail kanadı ile temaslarda bulunması için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte damadı Kushner'i de görevlendirmişti.