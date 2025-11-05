Trump'tan Yerel Seçim Açıklaması: Kaybın Sebepleri

ABD Başkanı Donald Trump, yerel seçimlerde Cumhuriyetçilerin seçimleri, kendisinin aday olmaması ve federal hükümetin kapanması nedeniyle kaybettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki yerel seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Anketlere göre, bu gece Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin iki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı" ifadesini kullandı.