Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını cevapladı. Trump, Pasifik ve Karayip Denizi'nde yürütülen deniz operasyonlarının ardından uyuşturucu kartellerine yönelik kara saldırılarının başlayacağını açıkladı.

"MEKSİKA'YA SALDIRACAĞIZ"

Meksika'ya kara operasyonlarına başlayacaklarını açıklayan Trump, "Kartellerle ilgili olarak artık karada vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor, bunu izlemek çok üzücü; o ülkede neler olduğunu görmek zor. Her yıl ülkemizde 250 bin ila 300 bin insanı öldürüyorlar. Bu korkunç." dedi.

TRUMP DAHA ÖNCE MEKSİKA'YI HASTA ÜLKE OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Trump, daha önce de Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmelerde, ülkede asayişi sağlayabilmek için "Amerikan askerleri göndermeyi dahi teklif ettiğini" kaydeden Trump, Meksika'da kartellerin çok güçlü olduğunu vurgulamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise Trump'ın sözlerine, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." demişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.