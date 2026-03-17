Trump'tan Venezuela için '51'inci eyalet' paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın son zamanlarda yaşadığı gelişmeler üzerine yaptığı paylaşımda, ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olabileceğine dair imalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ettiğini bildirdi. Trump, "Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51'inci eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı