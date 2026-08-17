Trump'tan Umman'a Hürmüz Tehdidi: 'Yolumuzu Keserlerse Ağır Bombalarız'

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerde Umman'ın engel teşkil etmesi halinde bu ülkeyi hedef alacaklarını belirterek, uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Amerikan haber kanalına verdiği röportajda, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın denetimi ve yeniden açılması konusunda yürütülen görüşmelere değinen Trump, Maskat yönetimini hedef alarak, "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları ağır şekilde bombalarız" ifadelerini kullandı.

İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin teslimiyet anlamına gelen 'beyaz bayrağı' çekmesi gerektiğini ifade etti. Herhangi bir zaman kısıtlaması altında olmadığını belirten Trump, "Bir zaman takvimim yok, acelem de yok. Ara seçimlerin benim düşüncelerimle bir ilgisi bulunmuyor" dedi.

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle doğrudan bir arka kapı diplomasisi kanalı kurulduğunu doğrulayarak, "İyi iskambil oynuyorlar ama tükeniyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de yaklaşan seçimlere de değinen Trump, herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "İsrail seçimlerinin dışında kalmamın en doğrusu olduğunu düşünüyorum ama birini destekleyebilirim de" diye konuştu.

Hamas'ın silah bırakması konusunda olumlu ilerleme kaydedildiğini aktaran Trump, şu anda İsrail'in Gazze'ye saldırmaması gerektiğini savundu. Trump, "Hamas ile kendi ilişkimiz var. Silahlarını bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı