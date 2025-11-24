Trump'tan Ukrayna Barış Görüşmeleri Üzerine Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, "Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme kaydediliyor olabilir mi? Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.