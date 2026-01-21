Trump'tan tehdit gibi sözler: Kimsenin bilmediği silahlarımız var

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "bizim kimsenin bilmediği silahlarımız var" sözleri dünya basınında büyük ses getirdi. Trump'ın bu iddiası, dış basında hem şaşkınlık hem de güvenlik endişesiyle yer alıyor.

İRAN VE ÇİN'E UYARI

ABD merkezli haber siteleri ve uluslararası yayınlar, Trump'ın son açıklamasında yalnızca mevcut askeri gücü vurgulamakla kalmayıp, gizli tutulduğu belirtilen silah sistemlerine atıfta bulunduğunu aktardı. Trump, bu sözleri İran ve Çin gibi ülkelere yönelik uyarı bağlamında dile getirdi.

TEHDİTLERİN DOZU YÜKSELİYOR

Özellikle The Daily Beast gibi medya kuruluşları, Trump'ın bu ifadesini "bilinmeyen silahlarla tehdidin tırmanışı" olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu silahların niteliğine ilişkin hiçbir detay verilmediğini, bu belirsizliğin uluslararası arenada kaygı yarattığını yazdı.

Daha önceki benzer beyanatlar da dış basında tartışma konusu olmuştu. 2025'te Trump, ABD'nin "herkesin bilmediği, dünyanın en güçlü silahlarına" sahip olduğunu belirtmiş, ancak bu silahların ne olduğuna dair açıklama yapmamıştı. Bu tür açıklamalar, askeri analistler arasında "sınıflandırılmış savunma projelerine" işaret ettiği ya da siyasi bir strateji olarak kullanıldığı yorumlarına yol açtı.

DİPLOMATİK ENDİŞE YARATTI

Açıklamalar ayrıca uluslararası liderler ve güvenlik çevrelerinde farklı tepkilere neden oldu. Avrupa'da, Trump'ın silah vurgusunun NATO ve küresel güvenlik mimarisi üzerindeki etkileri üzerine diplomatik endişeler dile getirildi. Bazı analistler, bu tür söylemlerin küresel istikrarı zedeleyebileceğini savunuyor. Sonuç olarak, Trump'ın "bilinmeyen silahlar" iddiası küresel medyada geniş yankı bulsa da, bu silahların ne olduğu hâlâ belirsizliğini koruyor ve dünya genelinde siyasi ve askeri analistlerin dikkatini çekiyor.