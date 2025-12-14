Haberler

Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Suriye'de DEAŞ'lı bir terörist tarafından düzenlenen saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybederken, yaşanan gelişme ABD Başkanı Donald Trump'ı bir hayli kızdırdı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu belirten Trump, "Çok ciddi bir misilleme olacak" açıklamasında bulundu.

  • ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının öldüğünü, 3 askerin yaralandığını açıkladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki saldırıya yanıt olarak 'çok ciddi bir misilleme olacağını' belirtti.
  • Saldırı, Suriye'nin Humus ilinin Tedmur ilçesinde, devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ve ABD askerlerine yönelik gerçekleşti.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ militanının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Militan, çıkan çatışmada öldürüldü" denildi.

Yaşamını yitiren askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra açıklanacağı bildirilen açıklamada, "Gelişmeler hakkında bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ÇOK CİDDİ BİR MİSİLLEME OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'de 2 asker ve 1 sivil tercüman olmak üzere, 3 büyük Amerikan vatanseverini kaybetmenin yasını tutuyoruz. Aynı şekilde, durumlarının iyi olduğu az önce teyit edilen 3 yaralı asker için de dua ediyoruz. Bu saldırı, Suriye'nin çok tehlikeli ve tam olarak kontrolleri altında olmayan bir bölgesinde ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu belirten Trump, "Çok ciddi bir misilleme olacak" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğramıştı.

Kaynak: AA / Dünya
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tamam deaş terörü ile mücadele diye sdg terörünün iplerini çözersiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

sarı bu TERÖRİSTLERİ yakıp yıkmaz isen adam değilsin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan:

Sizi alakadar etmeyen topraklarda bulunmazsaniz vurulma ihtimalinizde olmaz....kendi adamlarını öldürüp sonra misilleme olacak diyen bir itrail abd belası var bu dünyada sürekli savaş başlatan ve nedense ayni taktiği kullanıp halen insanların bunu anlamadığını düşünen...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

