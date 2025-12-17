Trump, ABD'nin seyahat yasağına beş ülke daha ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Yönetimi'nin sağladığı seyahat dokümanına sahip kişiler dahil altı ülke vatandaşlarına daha seyahat kısıtlamaları getirdi.

Beyaz Saray, kısıtlamaların "ABD'nin güvenliğini korumak" amacıyla getirildiğini ve 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Giriş yasağı ve seyahat kısıtlaması listesine alınan son ülkeler Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan veSuriye oldu.

Ayrıca daha önce kısmi kısıtlamalara tabi olanLaos veSierra Leone da tam yasak listesine alındı.

Nijerya, Tanzanya veZimbabve de dahil olmak üzere 15 ülkeye daha kısmi kısıtlamalar getirdi.

Geçtiğimiz ocak ayında Beyaz Saray'a döndüğünden beri göçmenlik kontrollerini sıkılaştıran Trump, genişletilmiş seyahat yasağının gerekli olduğunu söyledi. Yönetiminin tabiriyle, "yurtdışındaki tarama ve inceleme sistemlerindeki başarısızlıkların" buna neden olduğunu söyledi.

Yüksek vize ihlali oranlarını, güvenilmez sivil kayıtları, yolsuzluğu, terörist faaliyetleri ve sınır dışı edilen vatandaşların kabulünde işbirliği eksikliği gerekçe gösterildi.

Şükran Günü hafta sonu iki Ulusal Muhafız askerini vurduğu şüphesiyle Afgan uyruklu bir kişi tutuklanmıştı. Beyaz Saray bu olayı güvenlik endişelerini vurgulamak için örnek gösterdi.

Yasak uygulanan diğer ülkeler

Trump üçüncü kez seyahat yasağı uyguluyor.

İlk görev süresi boyunca, Bu kararname yurt içinde ve yurtdışında protestolara ve hukuki itirazlara yol açmıştı. Karar daha sonra ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Beyaz Saray, kısıtlamaların, etkilenen ülkeler kimlik yönetimi, bilgi paylaşımı ve ABD göçmenlik yetkilileriyle işbirliğinde "inandırıcı iyileşmeler" gösterene kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Bazı istisnalar bulunuyor.

Yasak yasal daimi ikamet sahiplerini, mevcut vize sahiplerinin çoğunu, diplomatları veya büyük spor etkinlikleri için seyahat eden sporcuları etkilemeyecek.

Yetkililer, ulusal çıkarlar doğrultusunda olan seyahatlerde istisnalar sağlanacağını belirtti.

Tam kısıtlama uygulanan ülkeler:

Kısmi kısıtlama uygulanan ülkeler:

Özel durum:

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.