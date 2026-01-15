Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoların rejimi sarsabileceğini söylemesine rağmen, sürgündeki muhalif isim Rıza Pehlevi'nin İran içinde yeterli destek toplayıp toplayamayacağından emin olmadığını belirtti. Trump, Pehlevi için "çok iyi biri gibi görünüyor" ifadesini kullanırken, "kendi ülkesinde nasıl karşılık bulacağını bilmiyorum" diyerek tam destek vermekten kaçındı.
"İRANLILAR DESTEK VERMİYOR"
Trump, Reuters'a verdiği özel röportajda Pehlevi'yi tam olarak desteklemediğini, ülkesinin şu anda bunun için "henüz o noktada olmadığını" söyledi.
MUHALEFETİN SEMBOLİK FİGÜRÜ
Pehlevi, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından sürgüne gitmiş eski İran şahının oğlu olarak yıllardır muhalefetin sembolik figürü konumunda. Ülkedeki protestolarda bazı kişiler tarafından öne çıkarılsa da, Trump bu desteğin yaygın ve güçlü olduğuna inanmadığını belirtti.
İRAN İÇİNDE ÖRGÜTLÜ BİR TABANI BULUNMUYOR
Trump röportajında ayrıca İran'da mevcut rejimin çökebileceğini söylemekle birlikte, Pehlevi liderliğinin kabul görüp görmeyeceğini sorguladı. İran muhalefeti hâlâ farklı gruplar ve ideolojiler arasında bölünmüş durumda ve Pehlevi'nin ülke içindeki örgütlü bir tabanı bulunmuyor.