Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te bu kez çocukları ağırladı. Trump dünyanın en önemli kararlarının alındığı ofiste gazeteci Salena Zito'nun torunları ile eğlenceli anlar geçirdi. Bu anların görüntüleri Beyaz Saray İletişim Danışmanı Margo Martin tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

ADIN NE?

Kısa süre içinde yüz binlerce kez izlenen videoda, çocuklardan birinin Trump'ın adını merak etmesi üzerine Başkan'ın gülümseyerek "Benim adım Donald" demesi dikkat çekiyor.

Görüntülerde Trump'ın gazeteci Salena Zito'nun torunlarına hatıra paraları ve kalemler hediye ettiği de görülüyor.

500 BİN YORUM ALDI

Beyaz Saray, çocukların yalnızca "merhaba demek" için uğradığını açıklarken, videoyu sosyal medyada kısa sürede 500 bin kişi izleyerek yorum yaptı.