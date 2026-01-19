Haberler

Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup

Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a yazdığı mektupta, Nobel Barış Ödülü'nü alamadığı için barış konusundaki düşüncelerini sorguladığını belirtti ve Grönland'ın güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Norveç Başbakanı Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup gönderdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup gönderdi. Amerikan basınında paylaşılan mektupta Trump, "Sayın Jonas, ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her ne kadar her zaman barış baskın olsa da artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

Trump, mektubunda Grönland'a ABD'nin müdahalesi olmadan Rusya veya Çin'den korunamayacağını savundu. Trump, "Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu. Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bugün yaptığı açıklamada, Trump'tan hafta sonu aldığı mektupta, Nobel Barış Ödülü'nü alamadığı için artık 'sadece' barışla ilgilenmediğini söylediğini doğruladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş