Trump'tan Norveç Başbakanı Store'a mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Norveç Başbakanı Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup gönderdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'a mektup gönderdi. Amerikan basınında paylaşılan mektupta Trump, "Sayın Jonas, ülkenizin 8 savaşı durdurduğum için bana Nobel Barış Ödülü vermemeye karar verdiğini göz önünde bulundurarak, artık sadece barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum, her ne kadar her zaman barış baskın olsa da artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve doğru olduğunu düşünebilirim" ifadelerini kullandı.

Trump, mektubunda Grönland'a ABD'nin müdahalesi olmadan Rusya veya Çin'den korunamayacağını savundu. Trump, "Danimarka bu toprakları Rusya veya Çin'den koruyamaz ve zaten neden 'mülkiyet hakkı'na sahipler ki? Yazılı bir belge yok, sadece yüzlerce yıl önce bir geminin oraya yanaştığı biliniyor, ama bizim de oraya yanaşan gemilerimiz oldu. Kuruluşundan bu yana NATO için herkesten daha fazla şey yaptım ve şimdi NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri için bir şeyler yapması gerekiyor. Grönland'ın tam ve mutlak kontrolüne sahip olmadığımız sürece dünya güvenli değil" dedi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, bugün yaptığı açıklamada, Trump'tan hafta sonu aldığı mektupta, Nobel Barış Ödülü'nü alamadığı için artık 'sadece' barışla ilgilenmediğini söylediğini doğruladı.