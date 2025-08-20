Trump'tan Netanyahu'ya Destek: 'Savaş Kahramanı' Dedi

Trump'tan Netanyahu'ya Destek: 'Savaş Kahramanı' Dedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, radyo programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak nitelendirerek ona olan desteğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili konuştu. Trump, Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. Sanırım ben de öyleyim. Onu hapse atmaya çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti

Yeni süreci desteklemeyen İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.