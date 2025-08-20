Trump'tan Netanyahu'ya Destek: 'Savaş Kahramanı' Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'savaş kahramanı' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili konuştu. Trump, Netanyahu için "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. Sanırım ben de öyleyim. Onu hapse atmaya çalışıyorlar" dedi.