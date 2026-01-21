Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomi Forumu'nda (WEF) açıklamalarda bulundu. Davos'taki zirvede Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili söyledikleri dikkat çekti.

TRUMP'TAN DAVOS'TA "NETANYAHU" ÇIKIŞI

Netanyahu'ya Demir Kubbe ile övünmeyi bırakmasını, çünkü bunun ABD teknolojisi olduğunu söylediğini belirten Trump, dünyanın en iyi Altın Kubbe'sini inşa edeceklerini öne sürdü.

"DEMİR KUBBE İÇİN ÖVGÜYÜ SAHİPLENMEYİ BIRAKMASINI SÖYLEDİM"

Trump şunları söyledi: "Dünyanın en iyi Altın Kubbe'sini inşa edeceğiz. Kanada'yı da koruyacağız. Kanada hayatta çünkü ABD var.

İsrail için yaptıklarımız inanılmazdı... Bunu İsrail için yaptık. İsrail'deki Demir Kubbe'den çok daha iyisini yapacağız. İsrail için yaptıklarımız inanılmazdı... Bunu İsrail için yaptık.

Onu da biz yaptık, İsrail Başbakanı Bibi'ye de bunu söyledim. Netanyahu'ya, Demir Kubbe için övgüyü sahiplenmeyi bırakmasını söyledim, 'Bibi, Demir Kubbe için kendine pay çıkarmayı bırak. Bu bizim teknolojimiz, bu bizim malımız.' dedim."

İSRAİL'İN DEMİR KUBBE SİSTEMİ

İsrail'in Demir Kubbe (Iron Dome) sistemi, kısa menzilli roket, havan topu ve tüzey mermilerini havada imha etmek için tasarlanmış, dünyanın en gelişmiş mobil hava savunma sistemlerinden biridir. Gelişmiş bir radar ünitesi, kontrol merkezi ve füze fırlatıcılarından oluşan sistem; fırlatılan bir mühimmatı tespit ettikten sonra yörüngesini hesaplayarak sadece yerleşim yerlerine veya kritik tesislere düşme ihtimali olanları hedef alır.

Tehdit algılandığında fırlatılan Tamir füzeleri, hedefi gökyüzünde parçalayarak etkisiz hale getirir. Yüzde 90'ın üzerinde başarı oranıyla çalışan bu sistem, sivil can kayıplarını ve yapısal hasarları önlemede stratejik bir rol oynamaktadır.