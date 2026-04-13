Haberler

Trump: NATO'ya yönelik harcamalar kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'ya yönelik harcamalarının kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını bildirdi. İttifakın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesinden duyduğu hayal kırıklığına değinen Trump, NATO üyelerinin tutumunu eleştirdi. Trump, "Bizim için orada değillerdi. Şimdi dahil olmak istiyorlar ama artık gerçek bir tehdit kalmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'ya karşı koruma sağlamak amacıyla trilyonlarca dolar harcandığını söyleyerek, "Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Uzun zamandır bunun biraz mantıksız olduğunu düşünüyordum. Bu harcamalar çok ciddi bir şekilde incelenecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

