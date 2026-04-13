Trump: NATO'ya yönelik harcamalar kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak

Abd Başkanı Donald Trump, NATO'nun, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "ABD'nin NATO'ya yönelik harcamaları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'ya yönelik harcamalarının kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını bildirdi. İttifakın ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırılara destek vermemesinden duyduğu hayal kırıklığına değinen Trump, NATO üyelerinin tutumunu eleştirdi. Trump, "Bizim için orada değillerdi. Şimdi dahil olmak istiyorlar ama artık gerçek bir tehdit kalmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'ya karşı koruma sağlamak amacıyla trilyonlarca dolar harcandığını söyleyerek, "Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Uzun zamandır bunun biraz mantıksız olduğunu düşünüyordum. Bu harcamalar çok ciddi bir şekilde incelenecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı