Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

Mısır'daki Gazze zirvesi çok sayıda lidere ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvedeki liderler arasında yer aldı.

TRUMP'TAN MELONİ'YE: GÜZELSİN

Gazze için niyet beyanı belgesinin imzalanmasının ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Bütün liderlerden tek tek bahseden Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi unutmadı. Trump, Meloni'ye güzel olduğunu söyledi.

"ABD'DE BİR KADINA GÜZELSİN DERSEN, SİYASİ KARİYERİNİN SONU OLUR"

Trump, şu ifadeleri kullandı: "ABD'de bir kadına 'güzelsin' dersen, bu siyasi kariyerinin sonu olur ama ben risk alacağım. Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi? Çünkü güzelsin."