Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?
Güncelleme:
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?
Mısır'daki Gazze zirvesinde konuşan ABD Başkanı Trump, hemen arkasında duran İtalya Başbakanı Meloni'yi iltifata boğdu. Trump, "ABD'de bir kadına güzelsin dersen, bu siyasi kariyerinin sonu olur ama ben risk alacağım. Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi? Çünkü güzelsin." derken, Meloni ise güldü.

Mısır'daki Gazze zirvesi çok sayıda lidere ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvedeki liderler arasında yer aldı.

TRUMP'TAN MELONİ'YE: GÜZELSİN

Gazze için niyet beyanı belgesinin imzalanmasının ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Bütün liderlerden tek tek bahseden Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi unutmadı. Trump, Meloni'ye güzel olduğunu söyledi.

"ABD'DE BİR KADINA GÜZELSİN DERSEN, SİYASİ KARİYERİNİN SONU OLUR"

Trump, şu ifadeleri kullandı: "ABD'de bir kadına 'güzelsin' dersen, bu siyasi kariyerinin sonu olur ama ben risk alacağım. Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi? Çünkü güzelsin."

Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Şaka yollu bir huylar düşünüyor bu, hatta düşünmüyor açık açık uygulamaya geçmiş.

