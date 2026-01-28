Haberler

Trump'tan Küba açıklaması
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın çöküşü ile ilgili uyarılarda bulunarak, Venezuela'nın Küba'ya tedarik sağlamadığını belirtti. Ayrıca, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olması durumunda ABD'nin yardım etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın en büyük tedarikçisi olan Venezuela'nın, son dönemde Küba'ya petrol ve para göndermediğini bildirdi. Trump, "Küba çok yakında çökecek" ifadesini kullandı.

Trump, dün yaptığı bir diğer açıklamada ise başka bir ABD armadasının İran'a doğru ilerlediğini belirtti. Tahran'ın, Washington ile bir anlaşma yapmasını umduğunu aktaran Trump, "Şu anda İran'a doğru çok güzel bir şekilde ilerleyen başka bir güzel armada var" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olarak gösterilmesi ile ilgili de sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Irak'ın Nuri al-Maliki'yi başbakan olarak yeniden atayarak çok kötü bir seçim yapabileceğini duyuyorum. Maliki, en son iktidarda olduğu dönemde, ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklenmişti. Bunun tekrar olmasına izin verilmemelidir. Seçilirse ABD Irak'a artık yardım etmeyecek. Biz yardım etmezsek Irak'ın başarı, refah veya özgürlük şansı sıfır olacak. Irak'ı yeniden büyük yapalım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
