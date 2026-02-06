Haberler

Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider

Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"ABD'ye inancı ben getirdim. Cennete gitmem gerek" diyerek dünyayı yine şaşırtan ABD Başkanı Donald Trump bu kez de şakayla karışık kiliseleri tehdit etti. Trump, "Hakkımda kötü bir şey söylerseniz, vergi muafiyetinizi iptal ederim." diyerek şaka yollu da olsa uyarıda bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, kiliselerin kendisi hakkında kötü konuşması durumunda vergi muafiyetlerini iptal edeceğini söyledi.
  • Trump yönetimi, 1954 tarihli Johnson Yasası'nın kiliselerin siyasi adaylar hakkında konuşmasını yasaklayan kısıtlamalarını etkisiz hale getirdi.
  • ABD Vergi Dairesi Temmuz 2025'te kiliselerin kendi iletişim kanalları üzerinden 'inanç penceresinden' adaylar hakkında konuşabileceğine dair yeni bir yorum getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Ulusal Dua Kahvaltısı'nda kilise liderlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiliselerin siyasi konularda konuşma özgürlüğünü genişlettiğini savunan Trump, kendisine yönelik eleştiriler konusunda ise şakayla karışık bir söylemde bulundu ve gülerek "Hakkımda kötü bir şey söylerseniz, vergi muafiyetinizi iptal ederim." dedi.

"ARTIK ÖZGÜRSÜNÜZ AMA..."

Konuşmasında, dini kurumların siyasi adayları desteklemesini yasaklayan 1954 tarihli Johnson Yasası'nı hedef alan Trump, bu kısıtlamaları kendi yönetimi döneminde etkisiz hale getirdiğini belirtti. Kiliselerin artık "inanç penceresinden" adaylar hakkında özgürce konuşabileceğini söyleyen Trump, şaka yollu bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

GÜLEREK GELEN TEHDİT: FİKRİMİ DEĞİŞTİRİRİM

Salondaki dinleyicilerin gülüşmeleri eşliğinde konuşan Trump, "Eskiden kime oy vereceğiniz gibi konularda konuşursanız vergi muafiyetiniz giderdi. Artık özgürsünüz" dedi. Ancak hemen ardından, "Eğer hakkımda kötü bir şey söylerseniz fikrimi değiştiririm ve muafiyetinizi anında iptal ederim" ifadelerini kullanarak, bu esnekliğin kendi lehine kullanılması gerektiği sinyalini verdi.

JOHNSON TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Trump'ın bu sözleri, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) Temmuz 2025'te kiliselere tanıdığı genişletilmiş yorumun ardından geldi. Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, bu durumun kiliseleri siyasi birer araç haline getirebileceği ve vergi sisteminin suistimal edilebileceği uyarısında bulunuyor.

1954'ten beri yürürlükte olan bu yasa, kiliseler dahil tüm 501(c)(3) statüsündeki kuruluşların açıkça siyasi adayları desteklemesini veya onlara karşı çıkmasını yasaklıyor.

Trump, ilk döneminden beri bu yasayı "tamamen yok etme" sözü vermişti. Temmuz 2025'te IRS (ABD Vergi Dairesi), kiliselerin kendi iletişim kanalları üzerinden "inanç penceresinden" adaylar hakkında konuşabileceğine dair yeni bir yorum getirerek bu yasanın etkisini önemli ölçüde zayıflatmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Galatasaray'la da anılıyordu! Newell's Old Boys'un başkanından Messi açıklaması

Başkan gözünü kararttı: Messi'yi almak istiyoruz, görüştük
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı