Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı Ulusal Dua Kahvaltısı'nda kilise liderlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiliselerin siyasi konularda konuşma özgürlüğünü genişlettiğini savunan Trump, kendisine yönelik eleştiriler konusunda ise şakayla karışık bir söylemde bulundu ve gülerek "Hakkımda kötü bir şey söylerseniz, vergi muafiyetinizi iptal ederim." dedi.

"ARTIK ÖZGÜRSÜNÜZ AMA..."

Konuşmasında, dini kurumların siyasi adayları desteklemesini yasaklayan 1954 tarihli Johnson Yasası'nı hedef alan Trump, bu kısıtlamaları kendi yönetimi döneminde etkisiz hale getirdiğini belirtti. Kiliselerin artık "inanç penceresinden" adaylar hakkında özgürce konuşabileceğini söyleyen Trump, şaka yollu bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

GÜLEREK GELEN TEHDİT: FİKRİMİ DEĞİŞTİRİRİM

Salondaki dinleyicilerin gülüşmeleri eşliğinde konuşan Trump, "Eskiden kime oy vereceğiniz gibi konularda konuşursanız vergi muafiyetiniz giderdi. Artık özgürsünüz" dedi. Ancak hemen ardından, "Eğer hakkımda kötü bir şey söylerseniz fikrimi değiştiririm ve muafiyetinizi anında iptal ederim" ifadelerini kullanarak, bu esnekliğin kendi lehine kullanılması gerektiği sinyalini verdi.

JOHNSON TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Trump'ın bu sözleri, ABD Vergi Dairesi'nin (IRS) Temmuz 2025'te kiliselere tanıdığı genişletilmiş yorumun ardından geldi. Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, bu durumun kiliseleri siyasi birer araç haline getirebileceği ve vergi sisteminin suistimal edilebileceği uyarısında bulunuyor.

1954'ten beri yürürlükte olan bu yasa, kiliseler dahil tüm 501(c)(3) statüsündeki kuruluşların açıkça siyasi adayları desteklemesini veya onlara karşı çıkmasını yasaklıyor.

Trump, ilk döneminden beri bu yasayı "tamamen yok etme" sözü vermişti. Temmuz 2025'te IRS (ABD Vergi Dairesi), kiliselerin kendi iletişim kanalları üzerinden "inanç penceresinden" adaylar hakkında konuşabileceğine dair yeni bir yorum getirerek bu yasanın etkisini önemli ölçüde zayıflatmıştı.