Beyaz Saray: Trump için İran konusunda tüm seçenekler hala masada

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini uyardığını belirtti ve protestocuların öldürülmeye devam etmesi durumunda ciddi bedeller olacağını kaydetti. İran yönetiminin 800 infazı durdurduğunu açıklaması sonrası, Trump'ın olası hamleleri için tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini uyardığını belirterek, "Başkan, protestocuların öldürülmeye devam edilmesi durumunda bunun ağır bedelleri olacağını rejime iletti" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin infazları durdurma kararı aldığını ABD tarafına bildirdiğini kaydeden Leavitt, önceki gün gerçekleşmesi planlanan 800 infazın bu çerçevede durdurulduğunu ifade etti. Leavitt, "Başkan ve ekibi süreci anlık olarak izliyor. Başkan için tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor" dedi.

Trump'ın İran'a olası hamlelerine dair kamuoyunda pek çok senaryo konuşulduğuna dikkat çeken Leavitt, gerçek planların sadece Trump ve yakın kurmayları tarafından bilindiğini vurguladı. Leavitt, Trump'ın gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm seçenekleri değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu bir kez daha yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

