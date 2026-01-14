Trump'tan İran'daki göstericilere: Protestolara devam edin

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Detroit kentinde yaptığı konuşmada İran'daki protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran'daki gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Trump, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle tüm toplantıları iptal ettim. Göstericilere tek söylediğim şey, yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'la ticaret yapan ülkelere ayrıca gümrük vergisi getirdiklerini kaydederek, bu uygulamanın dün yürürlüğe girdiğini aktardı. Mevcut yönetim gelene kadar İran'ın harika bir ülke olduğunu, ancak sonra bozulduğunu dile getiren Trump, "Şu an her şey çok kırılgan" diye konuştu.