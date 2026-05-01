Trump'tan İran'ın Dünya Kupası'na katılmasına destek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dünya Kupası'na katılmasının kendisi için sorun olmadığını belirterek, "Eğer FIFA Başkanı Gianni Infantino öyle dediyse benim için tamamdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 'İran'ın Dünya Kupası'na katılacağı' yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bunu olumlu buluyorum. Eğer Jonny (Gianni Infantino) öyle dediyse benim için tamamdır. Bırakalım oynasınlar" ifadelerini kullandı.

Infantino'nun bu konuyu kendisine daha önce ilettiğini kaydeden Trump, FIFA Başkanı'na bu konuda istediğini yapabileceğini söylediğini hatırlattı.

