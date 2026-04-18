Trump'tan İran açıklaması: Bize şantaj yapamazlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma girişimine karşı sert bir tutum sergileyerek, 'Bize şantaj yapamazlar' dedi. Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin iyi gittiğini ancak Tahran yönetiminin kurnaz davrandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir kararname imzalama töreninde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Müzakerelerin ilerlediğini belirten Trump, Tahran yönetiminin yaklaşımına yönelik tepkisini dile getirerek ABD'nin bu süreçte sert bir tutum sergilediğini vurguladı. İran ile 'çok iyi görüşmeler' yürütüldüğünü kaydeden Trump, Tahran'ın diplomatik tavrını eleştirerek, "47 yıldır yaptıkları gibi yine kurnazca davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na yönelik hamlelerine tepki gösteren Trump, ABD'nin bu duruma kesinlikle boyun eğmeyeceğinin altını çizdi. Trump, "Yıllardır yaptıkları gibi boğazı tekrar kapatmak istediler. Bize şantaj yapamazlar" diye konuştu.

İran ile yürütülen temaslarda Washington'ın taviz vermeyeceği mesajını yineleyen Trump, sürece dair gün sonuna kadar bazı yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
