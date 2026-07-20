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Trump: İran öldürdüğü her bir ABD'li asker için bedel ödeyecek

Trump: İran öldürdüğü her bir ABD'li asker için bedel ödeyecek
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ABD Başkanı Trump, İran'ın Amerikan askerlerine yönelik saldırılarına karşı misilleme yapılacağını duyurdu ve Netanyahu'nun tutuklanmayacağını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek. Bu talimat Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ordudaki tüm liderlere iletildi" ifadelerini kullandı.

Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Netanyahu'nun, İran'a karşı 'mücadele verdiğini' savunarak, "Netanyahu, ABD'de bulunduğu sürece hiçbir şekilde tutuklanmayacak. Gözaltına alınması gerekenler, İran'ı 'ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler' ve bunun yıllar önce eski başkanlar tarafından çözülmüş olması gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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