Trump: İran müzakere etmezse hiç görülmemiş sorunlarla karşılaşacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturacağına inandığını söyleyerek, aksi takdirde Tahran yönetiminin büyük sorunlarla karşılaşacağını belirtti. Nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineleyen Trump, adil bir anlaşma umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanarak İran'la diplomasi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın masaya oturacağına inandığını dile getiren Trump, "Müzakere edecekler, eğer etmezlerse daha önce hiç görmedikleri türden sorunlarla karşılaşacaklar" dedi.

Tahran yönetimi ile adil bir anlaşma yapmayı umduklarını belirten Trump, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı. Trump, "Umarım adil bir anlaşma yaparlar ve ülkelerini yeniden inşa ederler. Ancak bunu yaparken nükleer bir silaha sahip olmayacaklar. Nükleer silaha erişimleri veya sahip olma ihtimalleri kalmayacak. Buna müsaade edemeyiz. Bu dünyanın yıkımı olabilir ve biz bunun yaşanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin İran'a yönelik uyguladığı politikalara ve attığı adımlara da değinen Trump, bu konuda mecbur bırakıldıklarını savundu. Trump, "Şunu söylemeliyim ki, İran konusunda başka bir seçeneğimiz yoktu. Sanki bir seçeneğimiz varmış gibi bir durum söz konusu değildi. Bunu yapmak zorundaydık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
