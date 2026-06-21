ABD Başkanı Trump: "İran, Lübnan'daki Vekil Güçlerini Sorun Çıkarmaktan Vazgeçirmeli"

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'a Lübnan'daki Hizbullah üzerindeki etkisini kullanmaya çağırarak, "İran, Lübnan'daki yüksek ücretli vekil güçlerini sorun çıkarmaktan derhal vazgeçirmelidir. Eğer bunu yapmazlarsa, İran'ı geçen hafta yaptığımızdan çok daha sert şekilde yeniden vuracağız" dedi.

Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan Hizbullahı'na atıfla, "İran, Lübnan'daki yüksek ücretli vekil güçlerini sorun çıkarmaktan derhal vazgeçirmelidir. Eğer bunu yapmazlarsa, İran'ı geçen hafta yaptığımızdan çok daha sert şekilde yeniden vuracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA